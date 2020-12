With 2020 now remaining with four days to closure, we look at the one hundred top Ugandan songs of the year that has not been a bed of roses for most musicians and the industry at large.

We caught up with rising music promoter Turyasingura Alex a.k.a Alextar Promotionz to sieve the large pool of songs and come up with the cream.

Below are his Top 100 Ugandan Songs of 2020:

Malamu – Pallaso Tweyagale – Eddy Kenzo Munda Awo – B2C Sharp Shooter – Chosen Blood Kwata Essimu – Winnie Nwagi ft Free Boy Baliwa – Jose Chameleone Kyoyina Omanya Rmx – Crysto Panda ft Sheebah Ratata – Zex Bilangilangi Tumbiza Sound – Eezzy Balance – Karole Kasita Buligita – Fik Fameica Billboard Kipande – Nina Roz Love Panic – Vinka Tugende mu Church – Daddy Andre Nakyuka – Sheebah Bintwala – Mun G Kachumbali – Quex Turn Up The Vibe – A Pass ft Ykee Benda Empeta – Sheebah ft King Saha Tonelabila – Daddy Andre ft Angela Katatumba Nesiimye – Chosen Becky Sala Puleesa – King Saha Omalawo – Lydia Jazmine Long Time – Bettina Ft Maurana & Reign Ani Oyo – Pallaso Jangu – Winnie Nwagi Muko – Fik Fameica Akomelerwe – Pallaso Ekyama – Rema Kyoyooyo – Nina Roz Awo – B2C Ft David Lutalo Romantic – Feffe Bussi Nnyabo – Gravity Don’t Be Like – John Blaq Tokyuka – Chosen Becky Tabu – Zulitums Feeling – Bebe Cool ft Rudeboy Kwata Wano – Spice Diana Ebisooka Nebisembayo – Dre Cali ft Joseph Sax After Quarantine – Hatim & Dokey Bitandise – Gravity Kigwa Leero – DJ Slick stuart & Roja ft Chameleon Tevunya – Fik Fameica ft Sheebah Bwobayo – Weasel For You – Hanson Bariluno Sonko – Eddy Kenzo Nkwagala – A Pass Ninda – Sheebah Your Body – Naira Ali Tupaate – Pia Pounds Ndikuwaki – Pallaso Ndi Byange – Fik Fameica Everything – Winnie Nwagi Ngamba – John Blaq Obuwoomi – Karole Kasita Binji – Fik Fameica ft Jazmine Omwoyo – Pr. Wilson Bugembe Folo Folo – Daddy Andre Too Much – Cindy Sanyu Munakyalo – The Baninas Telephone Call – Ceaserous Kikomando – Victor Ruz Understand – Kapa Cat Mwooli – Eth Lawinsky Ft Saha Mu Lubiri – John Blaq Mwenye – Henry Mwanje Wakayima – Bebe Cool Tip – Selecta Jef ft John Blaq, Chenkobe, Denesi & Kohen Jaycee Nantaba – Kiweewa ft Dina Rukoti Bikalubye – Evans ft Serena Bata Katonda – Pr. Wilson Bugembe Big Up – Raja ft Fik Fameica Onkuba – Mesach Semakula Kanyama – Feffe Bussi I Swear – Geosteady Sivawo – Viper Ranking Lo Fit – Azawi Love Najiziika – Terra Watts Mega – EeZzy ft Lydia Jazmine Mu Kati – Vivian Tendo Agonda – Henry Mwanje Ma Bebe – Ykee Benda Ndiisa Mpola – Ziza Bafana Murilo Rmx – Orisha M ft Khalifa Akalulu Kako Mzei – Mayinja Onanagiza – Dre Cali ft Jazmine Nkomye Kugwe – Viola Nakitende Wali User – Grenade Ensonga – Ziza Bafana Bajikweka – Prince Omar Nalinda – Zex Bilangilangi Obadde Okimanyi – Nu York Yansasira – Grace Nakimera Am Present – Twilight Seeka – Recho Rey Okakasa Olubuto – Kapeke Give Me More – Hanson Too Much – Topic Kasente Liam Voice – Bus Emotional – Angela Katatumba

About Alextar:

Alextar Promotionz was Born in Mawogola, Sembabule and has been a music promoter for two years now. He has worked for a couple of renown celebrities including Eddy Kenzo, Fik Fameica, Ceaserous, Victor Kamenyo, Lydia Jazmine, Rema, DJ Roja & Slickstuart, Douglas Lwanga among others.