Eddy Kenzo, B2C entertainment, Rema Namakula, Spice Diana, DJ Harold, Bebe Cool, Shivanah, Afrie, and Double S have been nominated for the 2021 All Africa Music Awards (AFRIMA).

Other African giants in Wizkid, Diamond Platnumz, Fally Ipupa, Davido, Tems, Tiwa Savage, Patpranking, and Burna Boy are also nominated in different categories.

The All Africa Music Awards is an annual awards event established by the International Committee AFRIMA, in collaboration with the African Union.

It sets out to reward and celebrate musical works, talents and creativity around the African continent while promoting the African cultural heritage.

South Africa’s Blaq Diamond lead the 2021 nominations list with 8 slots for their song ‘Summer Yo Muthi’.

We look at the full list of nominees; featuring over 400 songs from artistes in the 30 continental and 10 regional categories, cutting across African talents and creatives living on the continent and in the diaspora.

AFRIMA 2021 NOMINEES LIST

BEST FEMALE IN CENTRAL AFRICA

Anna Joyce “Puro” – Angola

Blanche Bailly (Feat. TZY Panchak) “Jaloux” – Cameroon

Charlotte Dipanda “Madiba” – Cameroon

Edmazia Mayembe “Segredo” – Angola

Eyango “MULA” – Cameroon

Mimi “Faya” – Cameroon

Rebo “Mbote” – DR Congo

Perola “Nao Custa Nada” – Angola

Shan’L (feat. Fally Ipupa) “Où est le mariage” – Gabon

T’neeya “Dark Twisted Fantasy” – Cameroon

BEST MALE IN CENTRAL AFRICA

C4 Pedro “Pele Negra” – Angola

Calema (feat. Pérola, Soraia Ramos & Manecas Costa) “Kua Buaru” – Sao Tome and Principe

Fally Ipupa (feat. Dadju) “Uncoup” – DR Congo

Ferre Gola “Regarde Moi” – DR Congo

GIMS “Origami” – DR Congo

Inoss’B “Meme” – DR Congo

Koffi Olomide (feat. Charlotte Dipanda) “Mon Amour” – Congo Republic

Locko “Au Mariage de ma Go” – Cameroon

Rui Orlando “Ja Te conheco remix” – Angola

Salatiel & Rutshelle Guillaume “Good Girl” – Cameroon

BEST FEMALE ARTISTE IN EASTERN AFRICA

Afrie “I Am an African Girl” – Uganda

Karun “I Know” – Kenya

Merry Zerabruk “Lies” – Eritrea

Nandy “Nimekuzoea” – Tanzania

Nikita Kering “Ex” – Kenya

Rema Namakula, DJ Harold & Chike “Loco” – Uganda

Rosa Ree “That Gal” – Tanzania

Spice Diana “Body” – Uganda

XENIA “Low Key” – Kenya

Zuchu “Sukari” – Tanzania

BEST MALE ARTISTE IN EASTERN AFRICA

Bensoul (feat. Sauti sol, Nviiri The Storyteller & Mejja) “Nairobi” – Kenya

Darassa (feat. Alikiba) “Proud of You” – Tanzania

Diamond Platnumz (feat. Koffi Olomide) “Waah” – Tanzania

Eddy Kenzo “Weekend” – Uganda

Harmonize (feat. Awilo Longomba & H baba) “Attitude” – Tanzania

Lij mic (feat.Khaotic) “Konjo” – Ethiopia

Meddy “My Vow” – Rwanda

Nviiri The Storyteller (feat. Bien) “Niko Sawa” – Kenya

Rayvanny (feat. Inoss’B) “Kelebe” – Tanzania

Sauti Sol (feat. Ben Soul, Nviiri the storyTeller, Xenia Manasseh, Okello max & NHP) “Rhumba Japani” – Kenya

BEST FEMALE ARTISTE IN NORTHERN AFRICA

Abir “Yacht” – Morocco

Emel Mathlouthi “Holm” – Tunisia

Haidy Moussa “Tesd’a W Ta’men Bellah” – Egypt

Jaylan (feat. Beathoven) “Chi Wqat” – Morocco

Latifa “El ostaz” – Tunisia

Manal “3iytou LBOULISS” – Morocco

NadaIla Ta “7 Lil” – Morocco

Salma Rachid (feat. Don Bigg) “Chlounr J” – Morocco

Ruby “Hetta Tanya” – Egypt

Samira Said “Mon Cheri” – Egypt

BEST MALE ARTISTE IN NORTHERN AFRICA

Amr Diab “Ya ana ya la” – Egypt

Dizzy Dros” Nota” – Morocco

DJ Moh Green (feat. Fally Ipupa & Djodje) “Baila” – Algeria

Hamza El Fadly (feat. ILY) “Walou” – Morocco

Klay BBJ “Yal3eb Jalel” – Tunisia

L7OR “HES BIYA” – Morocco

Mohamed Ramadan (feat. Maitre Gims) “Ya habibi” – Egypt & DR Congo

Muslim “SKAT” – Morocco

Soolking “Fada” – Algeria

Zouhair Bahaoui “Souwlo Dmou3i” – Morocco

BEST FEMALE ARTISTE IN SOUTHERN AFRICA

Busiswa (feat. Dunnie) “Love Song” – South Africa

Cleo Ice Queen “Sensation” – Zambia

DJ Zinhle (feat. Loyiso) “Indlovu” – South Africa

Kamo Mphela “Nkulunkulu” – South Africa

Kelly Khumalo “Empini” – South Africa

Makhadzi (Feat. Mr Brown) “Murahu” – South Africa

Nomcebo Zikode “Xola Moya Wam” (feat. Master KG) – South Africa

Sha Sha “Woza” – Zimbabwe

Shekinah (feat. Bey T) “Fixate” – South Africa

Tamy Moyo “Kuleera” – Zimbabwe

Zanda Zakuza “I Believe” – South Africa

BEST MALE ARTISTE IN SOUTHERN AFRICA

Blaq Diamond “Summer Yomuthi” – South Africa

Casper Nyovest (feat. Abidhoza & Boohle) “Siyathandana” – South Africa

Dj Tarico (feat. Burna Boy, Preck & Nelson) “Yaba buluku (remix)” – Mozambique

Focalistic (Feat. Davido & Vigro Deep) “Ke Star (remix)” – South Africa

Jah Prayzah “Mukwasha” – Zimbabwe

Major League DJz (feat. Cassper Nyovest, Kammu Dee & Ma Lemon) “Le Plane E’Landile” – South Africa

Mapara A Jazz (Feat. Ntosh Gazi & Colano) “John Vuli Gate” – South Africa

Mi Casa “Mamela” – South Africa

Mr Jazzi Q (feat. Lady Du,Kaibza, Boohle) “Woza” – South Africa

Nasty C (feat. Ari Lennox) “Black & White” – South Africa

Sun-EL Musician (feat. Msaki) “Ubomi Abumanga” – South Africa

BEST FEMALE ARTISTE IN WESTERN AFRICA

Aya Nakamura (feat. Stormzy) “Plus Jamais” – Mali

Djelykaba Bintou “La Patronne” – Guinea

Gyakie (feat. Omah Lay) “Forever (Remix)” – Ghana

Josey “Rebelote” – Ivory Coast

Manamba Kanté “Woussai Woussai” – Guinea

Niniola “Addicted” – Nigeria

Soraia Ramos “O Nosso Amor” – Cape Verde

Tems “Damages” – Nigeria

TENI (feat. Davido) “For You” – Nigeria

Tiwa Savage “Koroba” – Nigeria

Yemi Alade (feat. Mr P) “Decieve Me” – Nigeria

BEST MALE ARTISTE IN WESTERN AFRICA

Burna Boy (feat. Stormzy) “Real Life” – Nigeria

Davido “Jowo” – Nigeria

Djodje “Bela” – Cape Verde

Iba One (feat. Oumou Sangare) “Education” – Mali

KIDI (feat. Kuami Eugene & Patoranking) “Spiritual” – Ghana

MHD (feat. Tiakola) “Pololo” – Guinea

Nelson Freitas “Dpos d’ Quarentena” – Cape Verde

Olamide “Infinity” – Nigeria

Omah Lay “Understand” – Nigeria

Stonebwoy (feat. Davido) “Activate” – Ghana

WizKid (ft. Tems) “Essence” – Nigeria

AFRICAN FANS FAVOURITE

Dadju (feat. Tiakola) “Dieu Merci” – DRC

Buju “Outside” – Nigeria

Dj Cleo (feat. Bucy Radebe) “Gcina Impilo Yam” – South Africa

Fireboy DML” Peru” – Nigeria

Guchi “Jennifer” – Nigeria

Kikimoteleba “Tigini” – Ivory Coast

Master KG (feat. Nomcebo Zikode & Burna Boy) “Jerusalema (remix)” – South Africa

Rexxie (feat. Mohbad) “KPK” – Nigeria

Alikiba (feat. Mayorkun) “Jealous” – Tanzania

Zinoleesky “Kilofeshe” – Nigeria

ALBUM OF THE YEAR

Aya Nakamura “Aya” – Mali

BurnaBoy “Twice As Tall” – Nigeria

Davido “A Beter Time” – Nigeria

Fally Ipupa “Tokooos II” – DRC

Iba One “Mon Empire” – Mali

Maitre Gims “Le Fleau” – DRC

MHD “Mansa” Guinea

Olamide “Carpe Diem” – Nigeria

Tayc “Fleur Froide” – Cameeroon

Tiwa Savage “Celia” – Nigeria

Wizkid “Made In Lagos” – Nigeria

ARTISTE OF THE YEAR

Aya Nakamura – Mali

Blaq Diamond – South Africa

Burnaboy – Nigeria

Davido – Nigeria

Diamond Platnumz – Tanzania

Fally Ipupa – DR Congo

Focalistic – South Africa

Makhadzi – South Africa

MHD – Guinea

Omah Lay – Nigeria

WizKid – Nigeria

BEST AFRICAN ACT IN THE DIASPORA (FEMALE)

ABIR “Yallah” – Morocco/USA

Aya Nakamura (feat. Stormzy) “Plus Jamais” – Mali/France

Ms. Banks “Dip” – Nigeria/UK

NAOMI ACHU “TRUST IN ME” – Cameroon/USA

Nata “Art Thou” – Sierra Leone/USA

Rimon(feat. EARTHGANG) “iClout” – Eritrea/Netherlands

Shaybo (feat. haile) “Friendly” – Nigeria/UK

BEST AFRICAN ACT IN THE DIASPORA (MALE)

Nelson Freitas “Dpos d’ Quarentena” – Cape Verde & Portugal

Dave (feat. Stormzy) “Clash” – Nigeria & UK

Double S “Day One” – Uganda & UK

Headie One (ft. Burna Boy) “Siberia” – Ghana & UK

JAE5 (feat. Skepta, Rema) “Dimension” – Ghana & UK

MHD (feat. Tiakola) “Pololo” – Guinea & France

Rotimi “What to do” – Nigeria & USA

Tayc “Dis moi comment” – Cameroon & France

Tion Wayne & Russ Millions “Body” – Nigeria & UK

BEST AFRICAN COLLABORATION

Bella Shmurda, Zlatan & Lincoln “Cash App” – Nigeria

Calema (feat. Pérola, Soraia Ramos & Manecas Costa) “Kua Buaru” – Sao Tome and Principe, Angola, Cape Verde & Giunea Bissau

Diamond Platnumz (feat. Koffi Olomide) “Waah” – Tanzania & DR Congo

Dj Tarico (feat. Burnaboy, Preck & Nelson) “Yaba buluku(remix)” – Mozambique & Nigeria

Focalistic & Davido [Feat. Vigro Deep] “Ke Star [Remix]” – South Africa & Nigeria

Gyakie (feat. Omah Lay) “Forever (remix)” – Ghana & Nigeria

Ladipoe (feat. Buju) “Feeling” – Nigeria

Mohamed Ramadan (feat. Maitre Gim) “Ya habibi” – Egypt & DR Congo

Nandy (feat. Joeboy) “Number One” – Tanzania & Nigeria

Shan’L (feat. Fally Ipupa) “Où est le mariage” – Gabon & DR Congo

Wizkid (feat. Tems) “Essence” – Nigeria

BEST AFRICAN DJ

DJ Moh Green – Algeria

Black Coffee – South Africa

Dj Cuppy – Nigeria

Dj Impossible- Angola

Dj Kaywise Ft Phyno – Nigeria

Dj Mix premier – Cote d’Ivoire

Dj Sinyorita – Tanzania

Dj Sly – Ghana

Dj Spinall – Nigeria

Major League DJz & Abidoza – South Africa

BEST AFRICAN DUO, GROUP OR BAND

Ajebo Hustlers (feat. Omah Lay) “Pronto” – Nigeria

B2C (Kampala Boys) (feat. Lutalo) “Awo” – Uganda

Blaq Diamond “Summer Yomuthi” – South Africa

Calema (feat. Pérola, Soraia Ramos & Manecas Costa) “Kua Buaru” – Sao Tome and Principe

Cavemen “Selense” – Nigeria

Chelsy & Nsoki “Vou Arriscar” – Angola

MI Casa “Mamela” – South Africa

Sauti Sol (feat. Bensoul, Nviiri The storyteller, Xenia & NHP) “Rhumba Japani” – Kenya

The Isomers “Beat Time” – Nigeria

Toofan “Goumin Fracas” – Togo

BEST AFRICAN RAPPER OR LYRICIST

A-Q (feat. Chike) “Breath” – Nigeria

Dip Doundou Guiss “Musiba” – Senegal

Elow’n “Doucement Oh” – Cote d’Ivoire

Khaligraph Jones (feat. Sarkodie) “Wavy” – Kenya

Ko-C “President Du Rap publique” – Cameroon

LADIPOE feat. Buju “Feeling” – Nigeria

Nasty C “Eazy” – South Africa

Nata “Art Thou” – Sierra Leone

Sarkodie “Rollies and Cigars” – Ghana

Vector (feat. M.I Abaga & Pheelz) “Crown of Clay” – Nigeria

BEST AFRICAN VIDEO

Dammy Twitch “Berna Reloaded” (Flavour feat. Fally Ipupa & Diamond Platnumz) – Nigeria

Director Kenny “Waah” (Diamond platnumz feat. Koffi Olomide) – Tanzania

Kwanda Lima “Djodje” Bella – Cape Verde

Hosssam L Hossainy “Ya Habibi” (Maitre Gims & Mohammed ramadan) – Egypt

Steven Awuku “Kobolé” (King Alasko) – Guinea

Rex “Show body” (Kuami eugene feat. Falz) – Ghana

Prior Gold “Abule” (Patoranking) – Nigeria

Roadman “Bensoul” (feat. Sauti Sol, Nviiri the Storyteller, Mejja – Kenya

Unlimited LA “Paloma” (Mr. P feat. Singah) – Nigeria

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN R&B SOUL

Adekunle Gold (feat. Lucky Daye) “Sinner” – Nigeria

Aya Nakamura (feat. Stormzy) “Plus Jamais” – Mali

Djodje “Tempo Sabi” – Cape Verde

Elaine “Right now” – South Africa

Gyakie (feat. Omah Lay) “Forever (remix)” – Ghana

Nikita Kering “Ex” – Kenya

Oxlade “Ojuju” – Nigeria

Tems “Damages” – Nigeria

T’neeya “Dark Twisted Fantasy” – Cameroon

WizKid (feat. Tems) “Essence” – Nigeria

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN REGGAE, RAGGA & DANCEHALL

A2 Di Fulani “ta tewto” – The Gambia

Bebe Cool “Make A Wish” – Uganda

EXQ Ft Tock Vibes “Wakatemba” – Zimbabwe

Mykey Shewa “Fendata” – Ethiopia

Natty O “Safe” – Zimbabwe

Patoranking “Abule” – Nigeria

Rosa Ree “That Gal” – Tanzania

Ruger “Bounce” – Nigeria

Shatta Wale “1 Don” – Ghana

Stonebwoy (feat. Davido) “Activate” – Ghana

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN DANCE OR CHOREOGRAPHY

Diamond Platnumz (feat. Koffi Olomide) “Waah” – Tanzania

Dwp Academy, Dancegod lloyd & Afro Beast “Corner der” – Ghana

Flavour (feat. Fally Ipupa & Diamond Platnumz) “Berna Reloaded” – Nigeria

Focalistic & Davido [Feat. Vigro Deep] “Ke Star [Remix]” – South Africa

Innoss’B “Meme” – DR Congo

Rayvanny “Kelebe” – Tanzania

Rebo “Mbote” – DR Congo

Yemi Alade “Dancina” – Nigeria

Safarel Obiang “Chara dance” – Ivory Coast

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN HIP HOP

A-Q (feat. Chike) “Breath” – Nigeria

Black sheriff “Second Sermon” – Ghana

Blaqbonez (feat. Amaarae & Buju) “Bling” – Nigeria

Blxckie (feat. Nasty C) “Ye x4” – South Africa

Cassper Nyovest (feat. Busiswa & Legendary P) “Nokuthula” – South Africa

Cheque (feat. Fireboy DML) “History” – Nigeria

Ko-C “President Du Rap publique” – Cameroon

Rosa Ree “Satan” – Tanzania

Vector (feat. GoodGirl LA) “Early Momo” – Nigeria

Yaw Tog (feat. Stormzy & Kwesi Arthur) “Sore (Remix)” – Ghana

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN JAZZ

Bokani Dyer “Kalakuta” – South Africa

Franck Biyong “Eulogy for biafra” – Cameroon

Hornsphere “Dance” – Kenya

Jimmy Dludlu “Tara tara” – Mozambique

Made Kuti “Free your Mind” – Nigeria

Olu “God save the queen” – Nigeria

Thandi Ntuli “Dikeledi” – South Africa

Tomi Owo “Beautiful” – Nigeria

Zoe Modiga “Umdali” – South Africa

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ROCK

Dark Suburb “Kelewele” – Ghana

Franck Biyong “Peace in Limbe” – Cameroon

RASH “Structures” – Kenya

Tetu Shani “Furukazi” – Kenya

The Isomers “Beat Time” – Nigeria

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN TRADITIONAL

Ayeah Leonnette “Nini” – Cameroon

Cavemen “Osondu” – Nigeria

Kcee & Okwesili Eze Group “Cultural Praise Vol.1” – Nigeria

Kid tini ft Sbahle “Amen” – South Africa

K1 De Ultimate “Ade Ori Okin” – Nigeria

Larry Gaaga (feat. Umu Obiligbo & Davido) “Doubting Thomas” -Nigeria

Malome Vector “Nobody” – South Africa

Meselu Fantahuh “Yawokebetina” – Ethiopia

Paulo Flores “Semba Original” – Angola

SHANAH “God Will Make A Way” – Kenya

SHIVANAH “Africa” – Uganda

Yonas Maynas “Hamida” – Eritrea

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN CONTEMPORARY

Soolking “Fada” – Algeria

Borgia (feat. Jack Inga) “Ngayi” – DR Congo

Chike (feat. Simi) “Running To You” – Nigeria

Ferre Gola “Regarde Moi” – DR Congo

Kizz Daniel “LIE” – Nigeria

Locko “Au Mariage de ma Go” – Cameroon

Lojay & SARZ “Monalisa” – Nigeria

Majoos (feat. Koffi Olomide) “Ndoto” – DR Congo

Platini P “Atansiyo” – Rwanda

Salatiel (feat. Rutshelle Guillaume) “Good Girl” – Cameroon

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ELECTRO

Wally Seck “Natural Love” – Senegal

Casper Nyovest (feat. Abidhoza) “Siyathandana” – South Africa

Nomcebo Zikode (Feat. Master KG) “Xola Moya Wam’” – South Africa

Dj Tarico (feat. Burna Boy, Preck & Nelson Tivane) “Yaba buluku(remix)” – Mozambique

Kamo Mphela “Nkulunkulu” – South Africa

Makhadzi (feat. Mr Brown) “Murahu” – South Africa

Naira Marley (feat. Busiswa) “Coming” – Nigeria

Focalistic (feat. Davido & Vigro Deep) “Ke Star [Remix]” – South Africa

Niniola “Addicted” – Nigeria

Mapara A Jazz (feat. Ntosh Gazi & Colano) “John Vuli Gate” – South Africa

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN POP

Abir “Yacht” – Morocco

Bella Shmurda (feat. Zlatan & Lincoln) “Cash App” – Nigeria

Blaq Diamond “Summer YoMuthi” – South Africa

Djelykaba Bintou “LA Patronne” – Guinea

Iba One (feat. Oumou Sangare) “Education” – Mali

Joe Boy “Show me” – Nigeria

KiDi “Touch it” – Ghana

Locko “Au Mariage de ma Go” – Cameroon

Olakira (feat. Davido) “In my Maserati (Remix)” – Nigeria

Omah Lay “Godly” – Nigeria

Rema “Bounce” – Nigeria

BEST FEMALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC

Ada Ehi ft Buchi “Congratulations” – Nigeria

Afrie “I Am An African Girl” – Uganda

Eden “Ayo” – Cote d’Ivoire

Kamo Mphela “Nkulunkulu” – South Africa

Montess “Small Girl Big God” – Cameroon

Nata “Art Thou” – Sierra Leone

Noel Nderitu “Enough” – Kenya

Ruth Asong “Jireh” – Cameroon

Diana Hamilton “Adom Wisdom” – Ghana

Kelly Khumalo “Empini” – South Africa

BEST MALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC

Ali Mukhwana “Maombi Yangu” – Kenya

Ashs The Best “Xel Akk Xol” – Senegal

Azaya “Allah LÉ Kabon” – Guinea

Blaq Diamond (feat. Dumi Mkokstad) “Messiah” – South Africa

Ferre Gola “Regarde Moi” – DR Congo

Iba One (feat. Oumou Sangare) “Education” – Mali

Icha Kavons “Faithfull till the end” – DR Congo

Mister Elad (feat. Cleo Grae) “Salute” – Cameroon

Patoranking “Celebrate me” – Nigeria

Sjava “Umcebo” – South Africa

TZY Panchak (feat. Kameni & Stanley Enow) “Amin” – Cameroon

BEST GLOBAL ACT

Faouzia “Minefields” – Canada

Drake “Lemon Pepper Freestyle” – Canada

Doja Cat “Woman” – USA

H.E.R. “Come Through” – USA

Bruno Mars “Leave the Door Open” – USA

Ed Sheeran “Bad Habits” – UK

Olivia Rodrigo “Good 4 U” – USA

Beyonce “Brown Skin Girl” (feat. Wizkid, Blue Ivy Carter & SAINt JHN) – USA

The Weekend “Save Your Tears (remix)” – Canada

BREAKOUT ARTISTE OF THE YEAR

Aveiro Djess “Nyama” – Cameroon

Bella Shmurda (feat. Zlatan & Lincoln) “Cash App” – Nigeria

Blaq Diamond “Summer YoMuthi” – South Africa

Djelykaba Bintou “La Patronne” – Guinea

Focalistic “Ke Star” – South Africa

Omah Lay “Godly” – Nigeria

Remy Adan “Gout De” – Cote d’Ivoire

Tems “Damages” – Nigeria

Yaw Tog (feat. Stormzy & Kwesi Arthur) “Sore (remix)” – Ghana

Zuchu “Sukari” – Tanzania

MOST PROMISING AFRICAN ARTISTE

Ayra Starr “Sare” – Nigeria

Blxckie (feat. Nasty C) “Ye x4” – South Africa

Buju “Outside” – Nigeria

Ckay “Felony” – Nigeria

El Grande Toto (feat. Damso) “Etranger” – Morocco

Iss 814 (feat. Jeeba) “Xool Ma ci Bët” – Senegal

Lojay “Monalisa” – Nigeria

REBO “Mbote” – DR Congo

Ruger “Bounce” – Nigeria

Xenia Manasseh “Low Key” – Kenya

PRODUCER OF THE YEAR

Blaq Diamond “Summer Yomuthi” – South Africa

Dj Tarico “Yaba Buluku (remix)” – Mozambique

Kolber Prod “Le gout de” – Ivory Coast

Legendury Beatz “Essence (feat. Tems)” – Nigeria

Lizer Classic “Waah” – Tanzania

Napji “FEM” – Nigeria

Olakira “In my Maserati” – Nigeria

P Prime “Infinity” – Nigeria

Telz “Abule” – Nigeria

Vigro Deep “Ke Star(remix)” – South Africa

SONG OF THE YEAR

Blaq Diamond “Summer Yo

Muthi” – South Africa

Davido “FEM” – Nigeria

Diamond Platnumz (feat. Koffi Olomide) “Waah” – Tanzania

Dj Tarico (feat. Burna Boy, Preck & Nelson) “Yaba buluku (remix)” – Mozambique

Focalistic [Feat. Davido & Vigro Deep] “Ke Star [Remix]” – South Africa

Olakira (feat. Davido) “In my Maserati (remix)” – Nigeria

Olamide (feat. Omah Lay) “Infinity” – Nigeria

Patoranking “Abule” – Nigeria

Rayvanny (feat. Zuchu) “Number One” – Tanzania

Remy Adan “Le Gout De” – Ivory Coast

WizKid (ft. Tems) “Essence” – Nigeria

SONGWRITER OF THE YEAR

Nikita Kering “Ex” – Kenya

Nasty C “Black & White” (feat. Ari lennox) -South Africa

Adekunle Gold, Lucky Daye & Marcel Akunwata “Sinner” (feat. Lucky Daye) – Nigeria

Bensoul “Nairobi” (feat, Sauti sol, Nviiri The Storyteller & Mejja) – Kenya

Iba One “Education” (feat. Oumou Sangare) – Mali

Kelly Khumalo “Empini” – South Africa

Tiwa Savage, Mystro & Vitoralli “Koroba” – Nigeria

Fally Ipupa, Julio Masidi, The Guest & Dadju Nsungula “Un Coup” (feat. Dadju) – DR Congo

Vector, BY LINX & Good Girl LA “Early Momo” (feat. Goodgirl LA) – Nigeria

Manal “3iytou LBOULISS” – Morocco

This year’s award event will be broadcast live from Lagos from 19th to 21st November 2021.