Themed ‘The Awakening’, the 2022 edition of the annual Abryanz Style and Fashion Awards happened on Friday 16th December 2022 at the Kampala Serena Hotel.
The much anticipated night began with a red-carpet showcase of glamour and style from a star-studded guest list and an incredible array of talented nominees.
The get-together of fashion-forward celebrities and a wider fashion community of the common man saw the outstanding individuals who have contributed outstanding influence to the fashion world through the Covid pandemic recognized and rewarded.
A wide scope of the fashion fraternity was covered in this year’s categories and in celebration of this, many Ugandan and international personalities turned to celebrate fashion.
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While categories such as “Emerging Fashion Brands” recognized the fresh, but outstanding fashion brands that made a name in the industry, the “Most Stylish Music Video” category recognized the fashionable efforts of musicians in creating eye-catching visuals along their music.
This year’s ASFA included 8 categories for the honorary award, and 18 categories voted on by the public to highlight personalities, brands, influencers, and designers who are impacting the industry.
Below is the full list of nominees and winners:
HONORARY AWARDS
- FASHION INFLUENCER AWARD – ANGELLA SUMMER NAMUBIRU
- BUSINESS MAVERICK OF THE YEAR – MoTIV
- BEST FASHION CONTRIBUTOR DIASPORA – MKO WORLD
- TRAILBLAZER AWARD – AAMITO LAGUM
- LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD –ERIC RAISINA
- ICON AWARD – TREVOR STUURMAN
- ASFA VISIONARY AWARD – KASULE RAPHAEL
- AWARD FOR POSTIVE CHARGE – MITCHEL OMAMTEKER
Other Categories
DESIGNER OF THE YEAR (AFRICA)
- THEBE MAGUGU
- MOSES TURAHIRWA – WINNER
- RICH MNISI
- KENNETH IZE
- LARRY JAY
- TAIBO BACAR
DESIGNER OF THE YEAR (UGANDA)
- SHEBA KASAMI
- KAIJUKA ABBAS
- MONICA KANSIIME
- DYNA VENCE -WINNER
- SHAM TYRA
- ANITA BERYL
- RAS KASOZI
AFRICAN FASHION BRAND OF THE YEAR (AFRICA)
- AFRICAN BOY – WINNER
- AHLUWALIA WORLD
- DAILY PAPER
- TIFFANY AMBER
- MOSHIONS
- RICH MNISI
MODEL OF THE YEAR (AFRICA)
- ANOK YAI
- ADIT PRISCILLA
- ACHAN BIONG
- ANYIEL PIOK MAJOK
- ALAATO JAZYPER – WINNER
EMERGING DESIGNER OF THE YEAR MENSWEAR (AFRICA)
- ROGUE-NG
- COLRSBABY
- TRAX APPAREL
- AJABENG
- KENTE GENTLEMEN
- TEDDY ONDO ELLA – WINNER
EMERGING DESIGNER OF THE YEAR WOMENSWEAR (AFRICA)
- LADUNNI LAMBO
- HERTUNBA
- FRUCHE OFFICIAL
- WYNE KIRABO – WINNER FUMI THE LABEL
BEAUTY BRAND OF THE YEAR (UGANDA)
- TK BERRIES SKINCARE
- MINAMA WORLD
- MB COSMETICS AMSTERDAM
- BT BEAUTY UGANDA – WINNER
- QWEZI BEAUTY
- FABIOLA BEAUTY
BEAUTY BRAND OF THE YEAR (AFRICA)
- HUDDAH COSMETICS – WINNER
- ZIKEL COSMETICS
- BEAUTY BY AD
- EPARA
- COLORBOX COSMETICS
- JUVIA’S PLACE
EMERGING FASHION BRAND (UGANDA)
- SEAMLINE ATELIER
- MISS SHEE
- LOUMBIER
- TRU IKON – WINNER
- THE CREATIVE HUB UG
- MUL C
MAKEUP ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)
- PETER RUSSELL
- IMANI MAKEUP – WINNER
- NAHYA GLAM
- SAIDA BEAUTY
- SHILLAT MAKEUP
- GLAM BY KEITH
MAKEUP ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)
- TAMMI MBAMBO
- MOSHOODAT
- MANAL MAKEUP
- BEEZGLAM MAKEUP STUDIO
- REHAM KHALIFA
- MAKEUP BY ZULKY – WINNER
HAIR ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)
- MBAJJA SEAN
- MIRRORS SALON
- HAIR BY ZZIWA
- AFROS & MO -WINNER
- JEFF JINGO
- LANA BARBER 256
- SAMMY BARBER UG
HAIR ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)
- LAETITIA KY
- CORRINE MUTHONI
- NIKIWE DLOVA
- KEHINDE ARE
- JOKE LAWAL
- RICKY KISH – WINNER
FASHION STYLIST OF THE YEAR (UGANDA)
- MAVO KAMPALA
- KWAGALA KEVIRA
- TOP STYLIST
- GANGSTAR MAGIC
- ALLAN SENIOR
- CHAM RONNIE – WINNER
FASHION STYLIST OF THE YEAR (AFRICA)
- LUXURY RECYCLE – WINNER
- TIANNAHS PLACE
- YARTEL
- T. DOSUMU
- CHUCK MBEVO
IMAGE MAKER OF THE YEAR (UGANDA)
- KIBA SHOTS
- WALTER PHOTOGRAPHY
- SASHA VYBZ – WINNER
- DC PHOTOGRAPHY
- MARTIN KHARUMWA
- DRIMAX PHOTOGRAPHY
IMAGE MAKER OF THE YEAR (AFRICA)
- TREVOR STUURMAN – WINNER
- KWAME KODA
- CHUCHU OJEKWE
- BLESS DOLLAR
- PRINCE GYASI
- DANIEL OBASI
FASHIONABLE MUSIC VIDEO AWARD (UGANDA)
- PERSONAL – Zulitums
- MBAGA – Nsimbi -WINNER
- THANK GOD – Vinka
- FOREVER – Chameleone
- MY YEAR – Azawi
- WANDIISA KI – Rema Namakula
FASHIONABLE MUSIC VIDEO AWARD (AFRICA)
- TALES BY MIDNIGHT – Tiwa Savage
- SELEMA – Musa Keys & Loui
- RUSH – Ayra Star
- BANDANA – Fireboy & Asake – WINNER
MOST STYLISH MALE ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)
- FIK FAMEICA
- GRENADE OFFICIAL -WINNER
- RICKMAN MANRICK
- ZULITUMS
- GNL ZAMBA
- B2C
MOST STYLISH MALE ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)
- DIAMOND PLATNUMZ
- ADEKUNLE GOLD
- REMA
- FIREBOY – WINNER
- KIDI MUSIC
MOST STYLISH FEMALE ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)
- SPICE DIANA
- KATALEYA & KANDLE
- PIA POUNDS – WINNER
- AZAWI
- LYDIA JAZMINE
- VINKA
- WINNIE NWAGI
- SHEEBAH KARUNGI
MOST STYLISH FEMALE ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)
- AYRA STARR – WINNER
- UNCLE WAFFLES
- ZUCHU
- SHO MADJOZI
- NOMUZI MABENA
- TIWA SAVAGE
MALE FASHIONISTA OF THE YEAR (UGANDA)
- TREND MASTA
- DICE RICH
- Q SENIOR -WINNER
- MUGAGGA ALEX
- ADNAN TURAN
- BARAKA TING
- SPY GADGET 256
MALE FASHIONISTA OF THE YEAR (AFRICA)
- ENI OLUWA – WINNER
- DR. AKIN FAMINU
- TIJESUNIMI OLUPEKAN
- OOREOFE OLUWADARA
- DENOLA GREY
- EFE TOMMY
FEMALE FASHIONISTA OF THE YEAR (UGANDA)
- SHARNE NATUKUNDA – WINNER
- FIFI PARKER
- ARON HILSON
- KATRINA NILZERO
- MBABAZI KIM
FEMALE FASHIONISTA OF THE YEAR (AFRICA)
- HALI ODUOR
- NANCIE MWAI
- PRISCILLA ANYABU
- DENISE DAINTY – WINNER
- DIANA ENEJE
- CHEVONNE SPIRINE
MOST STYLISH MALE PERSONALITY (AFRICA)
- KAT SINIVASAN
- EBUKA – WINNER
- ENI OLUWA
- SIR UTI
- MAPS MAPONYANE
- DENOLA GREY
MOST STYLISH FEMALE PERSONALITY (UGANDA)
- ETANIA
- MALAIKA NNYANZI TENSHI
- SANDRA TWINOBURYO – WINNER
- EVELYN KIRONDE
- BETTINAH TIANAH
- SHARON O
- NATASHA SINAYOBYE
MOST STYLISH FEMALE PERSONALITY (AFRICA)
- ANELE MDODA
- HASSAN SARAH
- NANA AKUA ADDO
- OFFICIAL DOYIN – WINNER
- TOKE MAKINWA
- ALLYSYN AUDU
FASHION JOURNALISM EXCELLENCE AWARD (AFRICA)
- GUAP MAGAZINE
- BELLA NAIJA STYLE – WINNER
- FASHION BOMB DAILY
- THE NATIVE
– The END –