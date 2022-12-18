Themed ‘The Awakening’, the 2022 edition of the annual Abryanz Style and Fashion Awards happened on Friday 16th December 2022 at the Kampala Serena Hotel.

The much anticipated night began with a red-carpet showcase of glamour and style from a star-studded guest list and an incredible array of talented nominees.

The get-together of fashion-forward celebrities and a wider fashion community of the common man saw the outstanding individuals who have contributed outstanding influence to the fashion world through the Covid pandemic recognized and rewarded.

A wide scope of the fashion fraternity was covered in this year’s categories and in celebration of this, many Ugandan and international personalities turned to celebrate fashion.

Renowned emcee Viana Indi at the ASFAs 2022

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While categories such as “Emerging Fashion Brands” recognized the fresh, but outstanding fashion brands that made a name in the industry, the “Most Stylish Music Video” category recognized the fashionable efforts of musicians in creating eye-catching visuals along their music.

This year’s ASFA included 8 categories for the honorary award, and 18 categories voted on by the public to highlight personalities, brands, influencers, and designers who are impacting the industry.

Below is the full list of nominees and winners:

HONORARY AWARDS

  • FASHION INFLUENCER AWARD – ANGELLA SUMMER NAMUBIRU
  • BUSINESS MAVERICK OF THE YEAR – MoTIV
  • BEST FASHION CONTRIBUTOR DIASPORA – MKO WORLD
  • TRAILBLAZER AWARD – AAMITO LAGUM
  • LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD –ERIC RAISINA
  • ICON AWARD – TREVOR STUURMAN
  • ASFA VISIONARY AWARD – KASULE RAPHAEL
  • AWARD FOR POSTIVE CHARGE – MITCHEL OMAMTEKER

Other Categories

DESIGNER OF THE YEAR (AFRICA)

  • THEBE MAGUGU
  • MOSES TURAHIRWA – WINNER
  • RICH MNISI
  • KENNETH IZE
  • LARRY JAY
  • TAIBO BACAR

DESIGNER OF THE YEAR (UGANDA)

  • SHEBA KASAMI
  • KAIJUKA ABBAS
  • MONICA KANSIIME
  • DYNA VENCE -WINNER
  • SHAM TYRA
  • ANITA BERYL
  • RAS KASOZI

AFRICAN FASHION BRAND OF THE YEAR (AFRICA)

  • AFRICAN BOY – WINNER
  • AHLUWALIA WORLD
  • DAILY PAPER
  • TIFFANY AMBER
  • MOSHIONS
  • RICH MNISI

MODEL OF THE YEAR (AFRICA)

  • ANOK YAI
  • ADIT PRISCILLA
  • ACHAN BIONG
  • ANYIEL PIOK MAJOK
  • ALAATO JAZYPER – WINNER

EMERGING DESIGNER OF THE YEAR MENSWEAR (AFRICA)

  • ROGUE-NG
  • COLRSBABY
  • TRAX APPAREL
  • AJABENG
  • KENTE GENTLEMEN
  • TEDDY ONDO ELLA – WINNER

EMERGING DESIGNER OF THE YEAR WOMENSWEAR (AFRICA)

  • LADUNNI LAMBO
  • HERTUNBA
  • FRUCHE OFFICIAL
  • WYNE KIRABO – WINNER FUMI THE LABEL

BEAUTY BRAND OF THE YEAR (UGANDA)

  • TK BERRIES SKINCARE
  • MINAMA WORLD
  • MB COSMETICS AMSTERDAM
  • BT BEAUTY UGANDA – WINNER
  • QWEZI BEAUTY
  • FABIOLA BEAUTY
Olive Nakakande and Angella Summer Namubiru at the ASFAs 2022

BEAUTY BRAND OF THE YEAR (AFRICA)

  • HUDDAH COSMETICS – WINNER
  • ZIKEL COSMETICS
  • BEAUTY BY AD
  • EPARA
  • COLORBOX COSMETICS
  • JUVIA’S PLACE

EMERGING FASHION BRAND (UGANDA)

  • SEAMLINE ATELIER
  • MISS SHEE
  • LOUMBIER
  • TRU IKON – WINNER
  • THE CREATIVE HUB UG
  • MUL C

MAKEUP ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)

  • PETER RUSSELL
  • IMANI MAKEUP – WINNER
  • NAHYA GLAM
  • SAIDA BEAUTY
  • SHILLAT MAKEUP
  • GLAM BY KEITH

MAKEUP ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)

  • TAMMI MBAMBO
  • MOSHOODAT
  • MANAL MAKEUP
  • BEEZGLAM MAKEUP STUDIO
  • REHAM KHALIFA
  • MAKEUP BY ZULKY – WINNER

HAIR ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)

  • MBAJJA SEAN
  • MIRRORS SALON
  • HAIR BY ZZIWA
  • AFROS & MO -WINNER
  • JEFF JINGO
  • LANA BARBER 256
  • SAMMY BARBER UG

HAIR ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)

  • LAETITIA KY
  • CORRINE MUTHONI
  • NIKIWE DLOVA
  • KEHINDE ARE
  • JOKE LAWAL
  • RICKY KISH – WINNER

FASHION STYLIST OF THE YEAR (UGANDA)

  • MAVO KAMPALA
  • KWAGALA KEVIRA
  • TOP STYLIST
  • GANGSTAR MAGIC
  • ALLAN SENIOR
  • CHAM RONNIE – WINNER

FASHION STYLIST OF THE YEAR (AFRICA)

  • LUXURY RECYCLE – WINNER
  • TIANNAHS PLACE
  • YARTEL
  • T. DOSUMU
  • CHUCK MBEVO

IMAGE MAKER OF THE YEAR (UGANDA)

  • KIBA SHOTS
  • WALTER PHOTOGRAPHY
  • SASHA VYBZ – WINNER
  • DC PHOTOGRAPHY
  • MARTIN KHARUMWA
  • DRIMAX PHOTOGRAPHY

IMAGE MAKER OF THE YEAR (AFRICA)

  • TREVOR STUURMAN – WINNER
  • KWAME KODA
  • CHUCHU OJEKWE
  • BLESS DOLLAR
  • PRINCE GYASI
  • DANIEL OBASI

FASHIONABLE MUSIC VIDEO AWARD (UGANDA)

  • PERSONAL – Zulitums
  • MBAGA – Nsimbi -WINNER
  • THANK GOD – Vinka
  • FOREVER – Chameleone
  • MY YEAR – Azawi
  • WANDIISA KI – Rema Namakula

FASHIONABLE MUSIC VIDEO AWARD (AFRICA)

  • TALES BY MIDNIGHT – Tiwa Savage
  • SELEMA – Musa Keys & Loui
  • RUSH – Ayra Star
  • BANDANA – Fireboy & Asake – WINNER

MOST STYLISH MALE ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)

  • FIK FAMEICA
  • GRENADE OFFICIAL -WINNER
  • RICKMAN MANRICK
  • ZULITUMS
  • GNL ZAMBA
  • B2C

MOST STYLISH MALE ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)

  • DIAMOND PLATNUMZ
  • ADEKUNLE GOLD
  • REMA
  • FIREBOY – WINNER
  • KIDI MUSIC

MOST STYLISH FEMALE ARTIST OF THE YEAR (UGANDA)

  • SPICE DIANA
  • KATALEYA & KANDLE
  • PIA POUNDS – WINNER
  • AZAWI
  • LYDIA JAZMINE
  • VINKA
  • WINNIE NWAGI
  • SHEEBAH KARUNGI

MOST STYLISH FEMALE ARTIST OF THE YEAR (AFRICA)

  • AYRA STARR – WINNER
  • UNCLE WAFFLES
  • ZUCHU
  • SHO MADJOZI
  • NOMUZI MABENA
  • TIWA SAVAGE

MALE FASHIONISTA OF THE YEAR (UGANDA)

  • TREND MASTA
  • DICE RICH
  • Q SENIOR -WINNER
  • MUGAGGA ALEX
  • ADNAN TURAN
  • BARAKA TING
  • SPY GADGET 256

MALE FASHIONISTA OF THE YEAR (AFRICA)

  • ENI OLUWA – WINNER
  • DR. AKIN FAMINU
  • TIJESUNIMI OLUPEKAN
  • OOREOFE OLUWADARA
  • DENOLA GREY
  • EFE TOMMY

FEMALE FASHIONISTA OF THE YEAR (UGANDA)

  • SHARNE NATUKUNDA – WINNER
  • FIFI PARKER
  • ARON HILSON
  • KATRINA NILZERO
  • MBABAZI KIM

FEMALE FASHIONISTA OF THE YEAR (AFRICA)

  • HALI ODUOR
  • NANCIE MWAI
  • PRISCILLA ANYABU
  • DENISE DAINTY – WINNER
  • DIANA ENEJE
  • CHEVONNE SPIRINE

MOST STYLISH MALE PERSONALITY (AFRICA)

  • KAT SINIVASAN
  • EBUKA – WINNER
  • ENI OLUWA
  • SIR UTI
  • MAPS MAPONYANE
  • DENOLA GREY

MOST STYLISH FEMALE PERSONALITY (UGANDA)

  • ETANIA
  • MALAIKA NNYANZI TENSHI
  • SANDRA TWINOBURYO – WINNER
  • EVELYN KIRONDE
  • BETTINAH TIANAH
  • SHARON O
  • NATASHA SINAYOBYE

MOST STYLISH FEMALE PERSONALITY (AFRICA)

  • ANELE MDODA
  • HASSAN SARAH
  • NANA AKUA ADDO
  • OFFICIAL DOYIN – WINNER
  • TOKE MAKINWA
  • ALLYSYN AUDU

                               FASHION JOURNALISM EXCELLENCE AWARD (AFRICA)

  • GUAP MAGAZINE
  • BELLA NAIJA STYLE – WINNER
  • FASHION BOMB DAILY
  • THE NATIVE

– The END –

Josh Ruby is an Editor with high interest and knowledge in the Ugandan entertainment space, an industry he has been actively part of since 2010. Leads to breaking stories are welcome!

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